Il colloquio tra l’Inter e Cesc Fabregas si è concluso da pochi minuti, segnando un passo decisivo nel futuro del centrocampista spagnolo. L’incontro, condotto tra l’allenatore spagnolo e Pierpaolo Ausilio, ha gettato le basi per un possibile ritorno in nerazzurro, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. Le prossime ore saranno decisive per capire se questa trattativa diventerà realtà, portando nuove emozioni in casa Inter. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Fabregas Inter, l’incontro tra il club nerazzurro e l’allenatore è avvenuto in serata ed è terminato da pochi minuti: le ultime. L’incontro tra l’Inter e Cesc Fabregas si è svolto in serata ed è appena giunto al termine. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, dopo i colloqui preliminari che si sono svolti questa sera, Cesc Fabregas e la dirigenza dell’Inter si incontreranno nuovamente giovedì prossimo per discutere e arrivare a una decisione finale riguardo al potenziale trasferimento dell’allenatore.???? After initial talks tonight, Cesc Fabregas and Inter will discuss again on Thursday in order to make final decision. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas Inter, terminato l’incontro tra l’allenatore spagnolo e Piero Ausilio: le ultime

