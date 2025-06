Fabregas Inter l’incontro tra Ausilio e il tecnico spagnolo potrebbe esserci domani | le ultime

L’attesa si fa più intensa: domani potrebbe essere il giorno decisivo per il futuro di Fabregas all’Inter. Mentre la scena calcistica internazionale resta in fermento, l’incontro tra Ausilio e il tecnico spagnolo potrebbe svelare nuovi sviluppi e aprire le porte a una nuova avventura nerazzurra. Seguite con noi tutte le ultime notizie, perché ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti del mercato. Restate sintonizzati!

Fabregas Inter, nessuna novità dal tardo pomeriggio sul tecnico spagnolo. Secondo Pasquale Guarro, l’incontro con Ausilio ci sarà domani. Ancora nessuna novità sul fronte Fabregas per l’ Inter. Come è noto, Piero Ausilio si trova a Londra in attesa di incontrare l’allenatore spagnolo, che nel frattempo oggi pomeriggio ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Il tecnico ha chiarito come sia felice di lavorare al Como e che preferisca i progetti a lungo termine rispetto a quelli che necessitano di poco tempo, come quelli delle big. Parole che hanno fatto il paio a quelle del presidente Mirwan Suwarso, che ha specificato che il progetto della sua squadra continuerà a ruotare attorno a Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Internews24.com