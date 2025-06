Fabregas Inter il tecnico raffredda la pista nerazzurra | Sto molto bene a Como serve un processo di crescita

Cesc Fabregas, ex campione del mondo, ha parlato chiaro in un convegno a Londra, spegnendo le speranze dei tifosi dell'Inter. Le sue parole, cariche di determinazione, rivelano una volontĂ di crescita personale e professionale che lo tiene legato a Como. Scopriamo insieme i dettagli di queste dichiarazioni che potrebbero segnare il futuro della sua carriera!

Fabregas Inter, le parole del tecnico spagnolo raffreddano la pista nerazzurra: le sue dichiarazioni in un convegno a Londra. Le ultime dichiarazioni di Cesc Fabregas sembrerebbero aver chiuso definitivamente la porta all' Inter. Lungo il corso di un convegno a Londra – dove è presente anche il DS nerazzurro Piero Ausilio – lo spagnolo ha raccontato la sua esperienza a Como, sottolineando quanto si trovi bene nel club lombardo. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Repubblica. PROGETTO COMO – «Ho iniziato con questo club perchĂ© pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c'è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto.