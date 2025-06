Fabregas Inter il Como prende tempo | ecco chi guiderà i nerazzurri al Mondiale per Club

Il futuro di Cesc Fabregas con l'Inter si fa sempre più intrigante! Il Como, infatti, sta valutando con calma il nuovo allenatore, creando un clima di suspense attorno alla situazione. I nerazzurri, nel frattempo, si preparano a un'importante sfida al Mondiale per Club. La posizione di Fabregas potrebbe rivelarsi decisiva non solo per la sua carriera, ma anche per il destino dell'Inter in una competizione che promette emozioni forti!

Fabregas Inter, il Como prende tempo per decidere il nuovo allenatore, ecco allora chi guiderà i nerazzurri al Mondiale per Club. Fabregas Inter, un matrimonio che potrebbe diventare realtà. Sì, ma quanto presto? Difficile dirlo, causa – come scrive questa mattina Tuttosport – la forte resistenza del Como. Ecco che allora per l’imminente Mondiale per Club potrebbe pensarsi ad un traghettatore come Stefano Vecchi. Vediamo un breve passaggio dal quotidiano: FABREGAS INTER – «L’Inter vorrebbe ripartire con Cesc Fabregas. I contatti con il tecnico spagnolo sono avviati da giorni. Non è un “affare” semplice perché il Como ha già respinto gli assalti di Roma e Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas Inter, il Como prende tempo: ecco chi guiderà i nerazzurri al Mondiale per Club

CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

È Cesc Fabregas l'uomo individuato dall'Inter per sostituire Inzaghi. Il post-Inzaghi è già partito con un nome davanti a tutti, quello del tecnico catalano del Como Tweet live su X

L'#Inter ha scelto #Fabregas e ha incassato la disponibilità del tecnico che è a Londra e oggi vedrà i vertici del #Como. #Marotta punta a chiudere tutto entro venerdì, in caso di problemi le strade portano a #Chivu o #Vieira mentre #DeZerbi è stato scartato per Tweet live su X

Inter su Fabregas: oggi confronto con il Como

Segnala msn.com: L`Inter vuole ripartire e vuole farlo subito. L`era Simone Inzaghi è andata in archivio e per i nerazzurri non c`è tempo da perdere, si cerca un nuovo allenatore.

Retroscena Fabregas-Inter, il volo a Londra di Cesc per convincere il Como a liberarlo

msn.com scrive: Il tecnico cercherà di svincolarsi per poter firmare con i nerazzurri: Mondiale per club alle porte, lo spagnolo sarebbe costretto a rinviare l'esame da allenatore ...

Fàbregas – Inter: le prossime ore sono decisive

Riporta ilcorrieredelpallone.it: L'Inter ha scelto Fabregas come nuovo allenatore: decisivo un incontro a Londra con il Como per sbloccare la trattativa.