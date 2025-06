Fabregas-Inter il Como non si smuove! Domani il giorno decisivo

Cesc Fabregas e l'Inter stanno vivendo le ultime ore di un possibile accordo, mentre il Como resta fermo, determinato a difendere la propria posizione. Dopo il blitz londinese tra Fabregas e Ausilio, il futuro del campione sembra appeso a un filo: domani si deciderà se l’italiano continuerà il suo percorso in nerazzurro o virerà altrove. La giornata decisiva è alle porte: cosa riserverà il destino di questa trattativa? Rimanete sintonizzati.

Cesc Fabregas e l'Inter hanno avuto un contatto, nella giornata di oggi 4 giugno, per comprendere l'esistenza dei presupposti per iniziare un nuovo percorso insieme. Il Como continua a fare muro: domani sarĂ la giornata decisiva. LA NOTIZIA – Cesc Fabregas ha incontrato il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, a Londra. Durante l'incontro, il direttore sportivo nerazzurro ha presentato il progetto che la sua societĂ ha in mente per il tecnico catalano, non ricevendo una risposta definitiva da parte di quest'ultimo. La situazione resta molto complicata, come riferito da Fabrizio Romano, il quale ha ribadito come l'ostacolo principale alla definizione positiva dell'affare è dato dalle resistenze del Como.