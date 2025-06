Fabregas Inter ieri la videocall da Londra | il Como è convinto che resterà! Due le alternative per i nerazzurri

Cesc Fabregas potrebbe essere il nuovo condottiero dell'Inter! Ieri, una videocall da Londra ha acceso le speranze, mentre il Como sembra sicuro di trattenerlo. In un calcio in continua evoluzione, la scelta del tecnico giusto è cruciale: l’Inter esplora due alternative, ma Fabregas è in pole. Sarà capace di riportare i nerazzurri ai fasti di un tempo? La curiosità cresce e il futuro si fa interessante!

FABREGAS INTER – « Inzaghi ha deciso di lasciare l'Inter tant'è che l'Inter non aveva una soluzione in mano, ha avviato oggi concretamente i contatti per i sostituti perché pensava ad un ripensamento di Inzaghi.

CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

?? Primo contatto diretto fra Inter e Cesc Fabregas, l’allenatore del Como ha chiesto garanzie tecniche. Le soluzioni alternative sono Chivu e Vieira. @Luca_Cilli @SkySport Tweet live su X

FabrizioRomano - L'#Inter ha chiesto oggi il permesso al Como per avviare la trattativa con #Fabregas. Nessun contatto diretto con Cesc ancora, i tempi e la decisione finale dipendono da Como, con l'Inter pronta a presentare il proprio progetto a Fabregas. Di Tweet live su X

Di Marzio parla di contatto diretto con Fabregas con tanto di videocall e presentazione del progetto da parte dell’Inter e di richieste dello stesso Fabregas. Fabrizio dice no contatti diretti tra Fabregas e Inter. Tweet live su X

