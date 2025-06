Fabregas Inter i nerazzurri non si arrendono! Chiesta l’autorizzazione al Como per parlare con l’allenatore | Ausilio in azione

In un clima di tensione e speranza, l'Inter non si arrende nella corsa a Cesc Fabregas. I nerazzurri hanno chiesto ufficialmente l'autorizzazione al Como per parlare con l'allenatore, mentre Ausilio lavora senza sosta per riportare entusiasmo e determinazione in casa interista. Le prossime ore saranno decisive: il destino di Fabregas potrebbe cambiare le sorti della squadra. La rivoluzione è alle porte, e tutto può ancora succedere.

Fabregas Inter, i nerazzurri non si arrendono! Chiesta l’autorizzazione al Como per trattare con l’allenatore: Ausilio in azione per.. Sono giorni e ore frenetiche in casa Inter, dopo l’addio di Simone Inzaghi, per provare a convincere Cesc Fabregas a trasferirsi sulla panchina nerazzurra. Il tecnico spagnolo ha parlato oggi, allontanando la possibilità di trasferirsi a Milano per rimanere a Como. Intanto però, come fanno sapere da Sky Sport, i nerazzurri non si arrendono e non vogliono mollare la presa. Il club meneghino ha chiesto al Como l’autorizzazione per parlare con Fabregas: in caso di ok, Piero Ausilio si trova già a Londra e sarebbe pronto ad incontrare l’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com