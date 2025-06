Fabregas Inter Del Bosque | In campo pensava già da allenatore un valore aggiunto per la squadra Ecco qual è il suo pregio e la differenza con Xabi Alonso e Xavi

Cesc Fabregas, già in campo, pensava da allenatore: un pregio che lo distingue. Vicente Del Bosque lo sottolinea, mettendo in luce come la sua visione strategica sia fondamentale per il futuro del calcio. A differenza di Xavi e Xabi Alonso, Fabregas porta una freschezza innovativa nel modo di interpretare il gioco. In un’epoca in cui l'intelligenza calcistica è sempre più cruciale, il suo potenziale in panchina potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico.

Le parole di Vicente Del Bosque, ex ct della Spagna, sulle caratteristiche di Cesc Fabregas come allenatore. Tutti i dettagli Vicente Del Bosque, figura iconica del calcio spagnolo e mondiale, è stato l’architetto dei trionfi della Spagna che ha conquistato il Mondiale 2010 e l’Europeo 2012. All’interno di quella squadra leggendaria, Cesc Fabregas rappresentava uno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fabregas Inter, Del Bosque: «In campo pensava già da allenatore, un valore aggiunto per la squadra. Ecco qual è il suo pregio e la differenza con Xabi Alonso e Xavi»

