Fabregas Inter contatto in arrivo! Cosa accadrà questa sera il piano dei nerazzurri

L'attesa è spasmodica: questa sera, Londra sarà il palcoscenico di un incontro cruciale tra Fabregas e Ausilio, che potrebbe cambiare il volto dell'Inter. I nerazzurri si preparano a fare un passo decisivo verso il futuro, con il piano strategico che prende forma sotto i riflettori. Cosa accadrà? La risposta potrebbe svelarsi proprio questa sera, lasciando i tifosi con il fiato sospeso e i cuori nerazzurri più vicini che mai.

Fabregas Inter, i nerazzurri preparano l'appuntamento con il tecnico spagnolo del Como. Gianluca Di Marzio ha aggiornato su Fabregas Inter, il tema allenatore resta caldissimo in casa nerazzurra. Questa sera ci sarà un appuntamento a Londra tra lo spagnolo e Ausilio, volato nel Regno Unito per provare a convincere il possibile erede di Inzaghi. LA SITUAZIONE – «Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, si trova a Londra in attesa di poter parlare con Cesc Fabregas. Sono giorni importanti per la dirigenza nerazzurra, impegnata nel trovare l'allenatore della prossima stagione dopo l'addio di Simone Inzaghi.