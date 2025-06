Fabregas Inter blitz di Ausilio a Londra per convincere il tecnico | le ultime

In un momento cruciale per il futuro dell'Inter, l'arrivo di Piero Ausilio a Londra segna l'inizio di una corsa contro il tempo per trovare il nuovo tecnico. Con la partenza di Inzaghi e l'incertezza che aleggia sul club, i nerazzurri puntano tutto su Cesc Fabregas, un nome che risuona con forza nel calciomercato. RiuscirĂ Ausilio a convincere lo spagnolo a guidare una nuova era interista?

Fabregas Inter, ore decisive per capire chi sarĂ il nuovo allenatore nerazzurro: Ausilio a Londra per strappare il sì dello spagnolo. Sono ore decisive per capire chi sarĂ il nuovo allenatore dell’ Inter. Dopo la partenza di Inzaghi in direzione Al-Hilal, la dirigenza nerazzurra ha pochissimo tempo per decidere il suo successore. Come è noto, il preferito del club meneghino è Cesc Fabregas, che ha ben figurato al Como alla sua prima stagione in Serie A. Convincere la ricca proprietĂ lombarda a far partire lo spagnolo, però, non sarĂ facile: il suo contratto scadrĂ nel 2028 e l’ex giocatore del Barcellona è assolutamente centrale nel progetto tecnico comasco. 🔗 Leggi su Internews24.com