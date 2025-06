Fabregas ha detto no all’Inter? Ecco ciò che filtra dalla sede – Sky

Cesc Fabregas, il grande ex del calcio europeo, sembrava un sogno per l’Inter. Ma ecco il colpo di scena: secondo Sky Sport, l’ormai ex centrocampista ha detto no ai nerazzurri. Mentre si specula sul futuro post-Inzaghi, il club si muove tra conferme e sorprese. Quali altre opportunità si apriranno per la squadra milanese? Restate con noi, le novità sono appena cominciate.

Cesc Fabregas è il primo obiettivo dell’Inter per il suo futuro post-Inzaghi. L’allenatore oggi ha parlato a Londra e chiuso le porte, dalla sede secondo Matteo Barzaghi su Sky Sport il parere è diverso. AGGIORNAMENTI – Il futuro dopo Simone Inzaghi è ancora un’incognita in casa Inter. Si stanno muovendo i primi passi, Matteo Barzaghi dà gli aggiornamenti dalla sede di Viale della Liberazione: « Non trova conferma il fatto che Fabregas abbia detto di no all’Inter. C’è una situazione da risolvere perché è sotto contratto con il Como. Le parole vengono registrate, sia quelle del presidente Suwarso che quelle dell’allenatore a Londra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas ha detto no all’Inter? Ecco ciò che filtra dalla sede – Sky

