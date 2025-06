Fabregas gela l' Inter | NO alla panchina| Resto a Como | il motivo del gran rifiuto

Cesc Fabregas gela l'Inter: il motivo del grande rifiuto scuote i tifosi nerazzurri. Dopo l’addio di Inzaghi, i vertici hanno puntato sullo spagnolo come nuovo timoniere, ma lui ha scelto di restare fedele al suo progetto e alla sua carriera. Una decisione che lascia tutti senza parole e apre un capitolo inaspettato per il futuro dell’Inter...

Un altro nome di prestigio si sfila dalla corsa alla panchina dell' Inter. Dopo l'addio di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all'Al-Hilal, la dirigenza nerazzurra aveva individuato in Cesc Fabregas il profilo ideale per la successione. Ma il tecnico spagnolo ha gelato le speranze interiste, confermando la sua volontà di restare saldo al timone del Como. Una decisione che aggiunge un ulteriore tassello al complicato valzer delle panchine che sta interessando molte big della Serie A, e che, indirettamente, rafforza la posizione di stabilità del Napoli di Antonio Conte. Cesc Fabregas ha rifiutato la panchina dell'Inter La Visione di Fabregas: "Como, un progetto costruito per durare". 🔗 Leggi su Napolissimo.it