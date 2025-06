Fabregas gela l’Inter | “Credo molto nel progetto del Como” Le alternative come nuovo allenatore

In un calcio sempre più orientato verso obiettivi a breve termine, Cesc Fabregas rompe gli schemi: il talento spagnolo, attuale allenatore del Como, rifiuta l'Inter per credere in un progetto duraturo. Questa scelta segna un cambio di rotta in un ambiente dove le ambizioni si scontrano spesso con la precarietà. Scopriamo insieme come Fabregas punta su una visione che va oltre il presente, contribuendo a un futuro solido e promettente.

L'attuale allenatore del Como ha chiuso ufficialmente all'Inter: "Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Como gela Bayer e altri club per la corsa a Fabregas: lo spagnolo continuerà ad essere l’allenatore - Il Como ha annunciato il prolungamento dell'intesa con Cesc Fabregas, confermando così il suo ruolo di allenatore per la prossima stagione.