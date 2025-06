Fabregas dice no all’Inter | Credo nel progetto Como

Cesc Fabregas sorprende tutti con la sua scelta, rifiutando l’Inter per abbracciare il progetto del Como. Le parole del presidente Mirwan Suwarso risuonano forti e chiare: il futuro è qui, e il talento spagnolo crede nel rilancio della squadra. Un colpo di scena che ribalta le aspettative e accende la passione dei tifosi, mentre il club nerazzurro si trova a fare i conti con un sogno infranto. Cosa riserverà il futuro?

Dopo le parole di Mirwan Suwarso, presidente del Como, arrivano anche quelle del diretto interessato, Cesc Fabregas, a distruggere i sogni dell’Inter. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, destinazione Arabia, il tecnico spagnolo era la prima scelta dell’Inter, ma ha deciso di restare al Como. Dopo il no del presidente che ha parlato dell’importanza del tecnico nel progetto Como, Fabregas ha precisato: «Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it