Fabregas dice no all’Inter | Credo nel progetto Como Repubblica

Cesc Fabregas sorprende tutti e chiude le porte all'Inter, confermando la sua fiducia nel progetto di Como. Le parole del presidente Mirwan Suwarso risuonano forti: la volontà di costruire qualcosa di speciale nella città lacustre è più forte delle sirene nerazzurre. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, un colpo di scena che stravolge i piani: il futuro del tecnico spagnolo è a Como, dove si è deciso a mettere radici!

Dopo le parole di Mirwan Suwarso, presidente del Como, arrivano anche quelle del diretto interessato, Cesc Fabregas, a distruggere i sogni dell’ Inter. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, destinazione Arabia, il tecnico spagnolo era la prima scelta dell’Inter, ma ha deciso di restare al Como. Dopo il no del presidente che ha parlato dell’importanza del tecnico nel progetto Como, Fabregas, secondo quanto riporta Repubblica, ha precisato: «Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it