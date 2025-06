Fabregas dal solco del 3-5-2 alle sue varianti! E occhio a Carboni – TS

Cesc Fabregas pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: oggi a Londra per ottenere il via libera a diventare allenatore dell’Inter. Ripartirà dal consolidato 3-5-2, ma con nuove strategie in mente. In un calcio sempre più dinamico e in evoluzione, le varianti saranno la chiave per sorprendere avversari e tifosi. E non dimentichiamo Valentin Carboni, pronto a brillare sotto la nuova guida. Rimanete sintonizzati!

Cesc Fabregas oggi sarà a Londra per ottenere il via libera dal presidente Suwarso di lasciare il Como e diventare il prossimo allenatore dell’Inter. Qui dovrebbe ripartire dal solco del 3-5-2 di Antonio Conte prima e Simone Inzaghi poi. Ma avrà più varianti. Intanto, Valentin Carboni si prepara a ritrovare il campo. VARIANTI – L’Inter e Fabregas presto potrebbero unirsi in matrimonio. L’allenatore spagnolo è l’erede designato per sostituire il partente Simone Inzaghi, che ieri ha comunicato al club la sua decisione di andare via. Subito dopo l’incontro, è arrivato il doppio comunicato dell’Inter: uno con l’annuncio ufficiale della separazione e l’altro con il messaggio di saluto dello stesso Simone. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas, dal solco del 3-5-2 alle sue varianti! E occhio a Carboni – TS

