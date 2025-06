Fabregas | Credo nel progetto Como Ma l’Inter va all’assalto | blitz a Londra | CM IT

L'Inter non si ferma e punta dritto su Cesc Fabregas, pronto a sostituire Inzaghi volato in Arabia. Ma il tecnico spagnolo, fresco di dichiarazioni al SWXS London, sembra scettico riguardo un eventuale trasferimento in nerazzurro, affermando di credere fermamente nel progetto del Como. Una sfida avvincente tra ambizioni e scelte personali, che tiene i tifosi con il fiato sospeso! Riuscirà l'Inter a conquistare il cuore di Fabreg

L’Inter vuole Fabregas per sostituire Simone Inzaghi volato all’Al.Hilal. Poco fa, al SWXS London, il tecnico spagnolo ha però rilasciato dichiarazioni che sanno di chiusura al trasferimento in nerazzurro. “Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente Suwarso (al suo fianco, ndr) mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose”. Fabregas: “Credo nel progetto Como”. Ma l’Inter va all’assalto: blitz a Londra (LaPresse) – Calciomercato.it Lo sappiamo, nel mercato un conto sono le dichiarazioni e un altro la realtà delle cose. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fabregas: “Credo nel progetto Como”. Ma l’Inter va all’assalto: blitz a Londra | CM.IT

Conferenza stampa Fabregas pre Como Inter: «Loro la miglior squadra in Serie A e tra le migliori in Europa, proveremo a dargli fastidio! La finale col PSG? Non credo che…» - Alla vigilia di Como-Inter, Cesc Fabregas ha definito i nerazzurri tra le migliori in Serie A e d'Europa, sottolineando la loro forza.

Credo che non conosciate bene le dinamiche del calcio in Italia, credete seriamente che l’Inter non prenda fabregas perché il Como si “oppone” fabregas Como o non Como entro 48h è in sede alla pinetina Tweet live su X

L'Inter cerca il nuovo allenatore che deve prendere il posto di Inzaghi, i nomi sono tanti da Fabregas, Mancini a Motta , credo che Marotta dovrebbe ingaggiare Eziolino Capuano ,uno abituato ad allenare in Lega Pro Tweet live su X