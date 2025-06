Fabregas conferma | Credo molto nel Como qui c’è un progetto a lungo termine Vi spiego i motivi della mia permanenza

Cesc Fabregas sceglie il Como, respingendo le sirene dell’Inter. Il centrocampista spagnolo, accanto al presidente del club, svela i motivi della sua decisione: un progetto a lungo termine che lo ha conquistato e che intende contribuire a costruire con passione. La sua conferma non è solo una scelta sportiva, ma una testimonianza di fiducia nel futuro del club. Ecco perché Fabregas crede nel Como, e perché questa avventura promette grandi emozioni.

Fabregas conferma la sua scelta di rimanere al Como: i motivi del no all’Inter. Le parole dell’allenatore spagnolo. Anche Fabregas, al fianco del presidente del Como, è intervenuto sul palco di SWXS London per parlare del suo futuro. Le dichiarazioni dopo il no all’Inter. FABREGAS – «Credo molto nel progetto Como. Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com