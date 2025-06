Fabregas chiude le porte all’Inter | Credo molto nel progetto del Como Il suo discorso a Londra

Cesc Fabregas chiude le porte all’Inter e si concentra sul suo nuovo progetto al Como. Il suo entusiasmo e la fiducia nel futuro del club emergono chiaramente dalle sue parole a Londra, dove ha ribadito il suo impegno a lungo termine. Con un progetto solido e ambizioso alle spalle, Fabregas vuole costruire qualcosa di duraturo e vincente, dimostrando che la sua priorità ora è il Como, e non altre possibilità.

“Credo molto nel progetto a lungo termine del mio club, sono arrivato qui da giocatore e sono molto felice perché posso lavorare come voglio”. Sono le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, che danno seguito alle dichiarazioni del presidente Mirwan Suwarso. I due erano presenti allo stesso evento a Londra, sul palco di SWXS London. Entrambi sono tornati sul discorso Inter e sul possibile addio dell’allenatore spagnolo dal club. “Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto”. ha proseguito Fabregas, chiudendo di fatto le porte all’Inter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it