Fabregas chiude la porta all’Inter | Credo nel progetto Como

Cesc Fabregas sceglie la stabilità e il progetto ambizioso del Como, mettendo fine alle voci di un possibile trasferimento all’Inter. Il suo cuore batte per la maglia lariana, e ora il club può concentrarsi sul futuro senza incertezze. La decisione del centrocampista spagnolo segna una svolta importante, dimostrando che a volte le sfide più grandi si conquistano restando fedeli ai propri sogni e alle proprie radici.

Cesc Fabregas mette la prola fine alla vicenda, forse mai realmente cominciata, che lo vedeva in cima alla lista dei desideri dell’Inter per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi. Cesc Fabregas resterà al Como. Secondo quanto riporta su X il giornalista Davide Zirosky, il presidente del club Mirwan Suwarso ha esluso un addio imminente dell’allenatore per approdare all’Inter. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it