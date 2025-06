Fabregas avanza prima richiesta all’Inter! I dettagli – SI

Cesc Fabregas, uno dei nomi più caldi del mercato, si avvicina sempre di più all’Inter. Dopo aver ascoltato la proposta di Piero Ausilio, il centrocampista ha presentato una prima richiesta che potrebbe fare la differenza nelle prossime trattative. Con l’obiettivo di rinforzare la rosa e prepararsi alla nuova stagione, il suo approdo potrebbe rappresentare un vero colpo di scena per l’Inter e i suoi tifosi. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Cesc Fabregas ha ascoltato la proposta con cui Piero Ausilio ha tentato di convincerlo ad aderire alla causa dell’Inter. In risposta, il catalano ha avanzato una sua prima personale richiesta. I dettagli. IL PUNTO – Cesc Fabregas è il principale obiettivo dell’Inter per sostituire il tecnico Simone Inzaghi, recatosi oggi 4 giugno a Parigi per firmare con l’Al-Hilal. A proposito dell’allenatore catalano, nell’incontro avvenuto a Londra con il ds nerazzurro Piero Ausilio si è parlato anche della durata dell’eventuale contratto da siglare per le prossime stagioni. Da parte del tecnico del Como è arrivata la richiesta di un triennale con opzione per il terzo anno, una richiesta che va ad aggiungersi a quelle “garanzie tecniche ” da cui il classe 1987 non intende prescindere. 🔗 Leggi su Inter-news.it