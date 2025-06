Fabregas a Londra per il sì dal Como | vuole l’Inter! Pure 2 step – CdS

Cesc Fabregas è pronto a dire "sì" all'Inter! Il viaggio a Londra segna una svolta epocale per il club nerazzurro, che punta su un allenatore di grande esperienza per rilanciarsi nel calcio europeo. Dopo l’addio di Inzaghi, la scelta di Fabregas si inserisce in un trend di rinnovamento che infonde freschezza e ambizione. Sarà lui il condottiero capace di riportare l’Inter ai vertici? Non resta che attendere!

Il dado sembra ormai tratto: il prossimo allenatore dell’Inter dovrebbe essere Cesc Fabregas. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro ha deciso di virare nettamente sull’allenatore catalano, che oggi volerà a Londra per ottenere il via libera dal presidente Suwarso. IL VIAGGIO PER IL SI’ – Avanti tutta per Fabregas. Il dopo Inzaghi, a meno di clamorosi scenari, dovrebbe parlare spagnolo e per l’esattezza catalano. L’attuale allenatore del Como vuole avere la sua grande chance di cimentarsi con un club di livello mondiale. Ecco perché oggi volerà in direzione Londra per parlare con il presidente Suwarso, uomo di fiducia dei proprietari Hartono, comunicando la sua decisione di lasciare il Como per diventare un nuovo allenatore dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Fabregas a Londra per il sì dal Como: vuole l’Inter! Pure 2 step – CdS

#Gazzetta #Fabregas #Inter Obiettivo convincere entro venerdì sia l’allenatore che #Suwarso.Non è escluso una compensazione sotto forma di prestito di un giocatore. I ? pronti ad accontentare il tecnico ambizioso.Cesc apprezza la rosa che non è da riba Tweet live su X

FabrizioRomano - L'#Inter ha chiesto oggi il permesso al Como per avviare la trattativa con #Fabregas. Nessun contatto diretto con Cesc ancora, i tempi e la decisione finale dipendono da Como, con l'Inter pronta a presentare il proprio progetto a Fabregas. Di Tweet live su X

Contatto diretto in video call con #Fabregas, l'allenatore spagnolo è a Londra: il Como è convinto che resterà. #Chivu e #Vieira le alternative per l'Inter Di Marzio Tweet live su X