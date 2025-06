Fabio Rovazzi da Cattelan punge il sindaco di Milano | In centro? Sembra di essere a Beverly Hills

Fabio Rovazzi, il celebre cantautore milanese, torna a far parlare di sé ospite di Alessandro Cattelan in 'Supernova'. Tra musica, tecnologia e polemiche, Rovazzi non si risparmia: da un commento pungente sul sindaco di Milano a una riflessione sulla città che, in pieno centro, sembra quasi Beverly Hills. Un episodio che promette di accendere ulteriormente i riflettori sulla scena milanese e sulla personalità schietta di Rovazzi. E il meglio deve ancora venire...

Il cantautore milanese Fabio Rovazzi è stato ospite di 'Supernova', il podcast di Alessandro Cattelan, e ha parlato di tecnologia, del singolo 'Red flag', ma anche delle polemiche di un anno fa con il Comune di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fabio Rovazzi da Cattelan punge il sindaco di Milano: "In centro? Sembra di essere a Beverly Hills"

