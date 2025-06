Fabi in aumento banconote false da 20 e 50 euro in Sicilia

L'allerta è alta: in Sicilia si registra un preoccupante incremento di banconote false da 20 e 50 euro. Mentre la produzione di moneta nell'area euro diminuisce, il fenomeno della contraffazione cresce, rivelando insidie sempre più sofisticate. Gabriele Urzì di Fabi avverte: è fondamentale prestare attenzione. In un contesto economico fragile, difendere l'integrità della nostra valuta è più che mai cruciale. Scopri come proteggerti!

Diminuiscono le banconote prodotte nell’area euro e anche in Italia ma aumentano i biglietti contraffatti scoperti, soprattutto i tagli da 20 e da 50 euro. Lo afferma Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo, che sottolinea la diffusione del fenomeno anche in Sicilia. «A gennaio di quest’anno - dice Urzì - i carabinieri di Raddusa hanno denunciato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fabi, in aumento banconote false da 20 e 50 euro in Sicilia

Segui queste discussioni su X

Dal 1 Giugno scatta la terza tranche di aumento del contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari. Il 23 novembre 2023 abbiamo scritto una pagina storica che ha portato a un aumento medio di 435 euro mensili per le lavoratrici e i lavoratori del settore de Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fabi, in aumento banconote false da 20 e 50 euro in Sicilia

Si legge su msn.com: Diminuiscono le banconote prodotte nell’area euro e anche in Italia ma aumentano i biglietti contraffatti scoperti, soprattutto i tagli da 20 e da 50 euro.

Banconote false in aumento secondo Bankitalia: ecco i dati aggiornati

finanza.com scrive: Sta aumentando il numero di banconote false in Italia: dati aggiornati secondo Bankitalia e consigli per identificarle.

Banconote false: +16% in Italia. È una minaccia sottovalutata?

Riporta it.benzinga.com: Allarme contraffazione: la circolazione di denaro falso cresce. Banca d'Italia e BCE rafforzano i controlli e la sensibilizzazione.