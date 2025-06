Fabbrico Perseguita la sua ex denunciato e allontanato

...essere denunciato e allontanato. Questo episodio mette in luce un fenomeno allarmante: il stalking, un problema sempre più diffuso che colpisce molte donne. La violenza psicologica si insinua silenziosamente, rendendo necessario un intervento tempestivo. È fondamentale parlarne e sensibilizzare su questo tema, perché la libertà e il rispetto sono diritti di tutti. Non restiamo in silenzio: insieme possiamo fare la differenza.

Fabbrico (Reggio Emilia), 4 giugno 2025 – Non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la sua ex compagna, e lui, un uomo di 23 anni, avrebbe iniziato a molestarla e a minacciarla di morte, controllando in maniera ossessiva i suoi spostamenti e le sue amicizie, pedinandola ovunque, tempestandola di messaggi e telefonate, arrivando a inviarle mail con minacce di morte anche per i suoi familiari, nonostante fosse in regime di arresti domiciliari per altra causa. “Se vengo lì non sai cosa ti faccio? Faccio partire la guerra”, “Esci dalla tana ti aspettiamo”, “A casa ho una pistola e non ho paura di usarla”, “non sarai mai più felice con nessuno finché io sono in vita”, il tenore di frasi e messaggi rivolti alla vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabbrico. Perseguita la sua ex, denunciato e allontanato

