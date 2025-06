F1 Lewis Hamilton e la Mercedes in crisi | Forse è solo colpa mia

Lewis Hamilton, con il suo trasferimento in Ferrari, sta affrontando sfide inattese che mettono alla prova la leggenda della F1. Dopo un weekend deludente a Barcellona, emergono dubbi sulla sua adattabilità e sul futuro della scuderia. In un contesto di intensificazione della competizione, questo momento critico potrebbe ridefinire non solo la carriera di Hamilton, ma anche il destino della Ferrari stessa. Riuscirà a risollevarsi? La risposta è attesa da milioni di fan!

Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, uno dei trasferimenti più attesi nella storia recente della Formula 1, si sta rivelando più complicato del previsto. Dopo il deludente fine settimana di Barcellona, dove il sette volte campione del mondo ha chiuso in quinta posizione nelle qualifiche e ha vissuto una gara da dimenticare, i segnali d’allarme in casa Ferrari iniziano a moltiplicarsi. Un weekend da incubo a Barcellona. “È stata una giornata difficile, terribile, non so cosa dire. Probabilmente è solo colpa mia”. Le parole di Hamilton al termine del Gran Premio di Spagna suonano quasi come una resa, un’ammissione di sconfitta che fa male tanto al pilota quanto ai tifosi della Rossa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - F1, Lewis Hamilton e la Mercedes in crisi: “Forse è solo colpa mia”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato” - Una giornata di prove libere contrastante per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Segui queste discussioni su X

Che sta succedendo a Lewis Hamilton in Ferrari? Mentre Leclerc riesce ad andare sempre oltre la macchina, a spremerla e strizzarla fino, a ottenere un risultato decente, Hamilton no. Si ingarbuglia e si deprime. Di @UZapelloni Tweet live su X

Ti chiami Kimi Antonelli, sei il nuovo fenomeno italiano della Formula Uno, e ieri sera hai deciso di andare a vedere Virtus-Milano. Del resto sei bolognese e hai il basket nel dna. La tv, com'è normale che sia, ti ha inquadrato per tutta la partita perchè non capit Tweet live su X

Se stamattina ci avessero detto che la #Ferrari di Lewis #Hamilton avrebbe subito il sorpasso da parte della Sauber di Nico Hulkenberg ci saremmo sbellicati dalle risate. Invece è tutto vero. Tristemente vero. #F1 #SpanishGP Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

F1 | La delusione, poi le scuse alla giornalista: Lewis Hamilton irriconoscibile a Barcellona

Riporta f1ingenerale.com: Una giornata da dimenticare per Lewis Hamilton nel GP di Spagna di F1: deluso e affranto, si scusa con la giornalista a fine gara.

F1 | Ferrari, Hamilton senza magia: “Leclerc lo pensionerà come ha fatto con Vettel”

Si legge su f1ingenerale.com: Si è perso Lewis Hamilton: più lento di Leclerc, il campione di F1 rischia il "pensionamento" come accadde per Vettel, secondo Carlo Vanzini.

F1, Nico Rosberg: “La situazione di Lewis Hamilton in Ferrari è molto cupa”

Come scrive oasport.it: Una stagione avara di soddisfazione per Lewis Hamilton in Ferrari. Il Re Nero si sarebbe aspettato riscontri ben diversi dopo i primi nove appuntamenti ...