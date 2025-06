F1 Andrea Stella sul dualismo Piastri-Norris per il titolo | È ovvio che le scintille arriveranno…

Il weekend di Barcellona ha acceso i riflettori sulla McLaren, che con una doppietta si installa tra le protagoniste della stagione 2025. Andrea Stella preannuncia scintille nel dualismo tra Piastri e Norris, un confronto che potrebbe riscrivere le gerarchie in F1. Con la Red Bull in difficoltà, il titolo mondiale diventa un obiettivo concreto. Sarà interessante scoprire come questo duello influencerà l’intero campionato!

Il weekend di Barcellona si è concluso con un bilancio trionfale per la McLaren, che ha fatto doppietta (anche in qualifica) nel Gran Premio di Spagna 2025 confermando una netta superiorità tecnica rispetto ai competitor e sfruttando inoltre il passo falso del binomio Red BullMax Verstappen per guadagnare tanti punti sull’olandese nel Mondiale piloti sia con il leader Oscar Piastri che con Lando Norris. Andrea Stella, team principal McLaren, ha ripercorso la gara catalana ed il duello strategico con Red Bull: “ Quando abbiamo visto che Verstappen era rientrato ai box al giro 13, abbiamo pensato che la sua sarebbe stata una strategia a tre soste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Stella sul dualismo Piastri-Norris per il titolo: “È ovvio che le scintille arriveranno…”

F1, Andrea Stella: "Più ci guardano e più è un vantaggio per noi. I nostri rivali dovrebbero concentrarsi su loro stessi" - La McLaren dominano il Mondiale 2025 di F1, guidata da Oscar Piastri e Lando Norris, con una supremazia evidente sia nella classifica costruttori che in quella piloti.

