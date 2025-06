F-35 con armi nucleari sottomarini droni | così il Regno Unito si prepara alla guerra

Il Regno Unito alza il livello della sicurezza con la sua nuova Strategic Defense Review. Sotto la guida di Keir Starmer, il governo si prepara ad affrontare le sfide globali con una forza armata potenziata e innovativa, dall’F-35 ai droni, fino alle armi nucleari sottomarine. In un mondo sempre più instabile, la "war-fighting readiness" diventa fondamentale: come risponderà l'Europa a questo crescente militarismo? La risposta potrebbe ridefinire gli equilibri mondiali!

“ War-fighting readiness “: è questo il concetto chiave con cui il governo laburista di Keir Starmer ha presentato nella giornata di lunedì la Strategic Defense Review (Sdr), la strategia di sicurezza nazionale con cui il Regno Unito intende promuovere l’evoluzione e lo sviluppo delle sue forze armate in tempi complessi. Facendo della corsa al riarmo non più un obiettivo emergenziale con cui rispondere a pulsioni competitive dello scacchiere globale ma, piuttosto, un perno sistemico della volontà di competere in tempi incerti. Come cambierà la Difesa britannica. Promossa dal Segretario alla Difesa britannico John Healey e studiata da George Robertson, Segretario generale della Nato dal 1999 al 2003, scelto come presidente di una task force dedicata, la Sdr presenta importanti novità per quanto concerne l’approccio di Londra alla sicurezza internazionale, rendendola più muscolare e proiettiva contro potenziali minacce, a partire ovviamente dalla Russia, presentata come un pericolo “immediato e urgente”. 🔗 Leggi su It.insideover.com