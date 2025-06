’EXTRAterrestre’ al via oggi la rassegna estiva

Ritorna EXTRAterrestre, la rassegna culturale estiva che trasforma Exatr in un hub di creatività e innovazione! Ogni mercoledì fino al 23 luglio, potrai immergerti in performance, laboratori e incontri che riflettono il crescente interesse per l'arte partecipativa. Un'occasione imperdibile per riscoprire il potere della cultura nel nostro quotidiano e connettersi con menti brillanti. Non perdere l'opportunità di essere parte di questa avventura unica!

Sta per tornare EXTRAterrestre, la rassegna culturale estiva organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset Studio e Tiresia Media, che anima gli spazi di Exatr trasformando l’ex deposito delle corriere in un luogo di incontro e sperimentazione culturale. L’appuntamento, a partire da oggi, è per tutti i mercoledì fino al 23 luglio. In calendario proiezioni, installazioni, letture, concerti, laboratori, mostre fotografiche e molto altro, che daranno vita ogni settimana ad un programma diverso e ricco di proposte. Si comincia oggi alle 16 con ‘Ggioco - Ginnastica gentile per interrogarsi, osservare, comprendere e osservare nuovamente’, un laboratorio artistico-filosofico gratuito, curato da Elena Dolcini e Michela Liverani, per bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’EXTRAterrestre’, al via oggi la rassegna estiva

