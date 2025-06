Expo di Osaka l’assessore regionale Savarino presenterà un video sul patrimonio naturale siciliano

Un viaggio tra le meraviglie naturali della Sicilia: l'assessore Giusi Savarino porterà il nostro patrimonio all'Expo di Osaka! Domani, a Palermo, scopriremo un video esclusivo che celebra la straordinaria biodiversità dell'isola, un tema sempre più centrale nei dibattiti globali sulla sostenibilità. Non perdere l’occasione di immergerti nelle bellezze siciliane e capire perché la nostra terra è un tesoro da proteggere!

L’assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, presenterà domani, giovedì 5 giugno alle ore 10 nell’auditorium dell’assessorato, in via Ugo La Malfa al civico 169, a Palermo, il video che racconterà le bellezze del patrimonio naturalistico della nostra regione all’Expo di Osaka, in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Expo di Osaka, l’assessore regionale Savarino presenterà un video sul patrimonio naturale siciliano

Articoli recenti che potrebbero piacerti

All’Expo di Osaka la Settimana del Lazio, Rocca “Arte al centro” - All’Expo di Osaka, la Settimana del Lazio al Padiglione Italia riunisce cultura, economia e tradizioni della regione, con un ricco programma di eventi, incontri e workshop fino al 24 maggio.

Segui queste discussioni su X

???????????? - ???????????? ???????????????? ???????????????????????????? Al #PadiglioneItalia a #Expo2025 #Osaka il workshop organizzato da #FloemaGroup con gli studenti della #OsakaUniversity ed esperti del settore #arredo ed #architettura ? https://youtube.com/ Tweet live su X

Expo 2025 Osaka, riscontro positivo per l’artigianato artistico d’eccellenza delle Marche https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,880C377C-406C-11F0-8BAA-0930A19AA71 Tweet live su X

Expo 2025, a Osaka Tipicità protagonista a Padiglione Italia https://marcheinfinite.com/2025/06/02/expo-2025-a-osaka-tipicita-protagonista-a-padiglione-italia/… @expo2025product @Osaka2025 @PadiglioneItalia @Tipicita @AndreaMariaAntonini @Angelo Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Le nostre scuole all’Expo, accordi con il Giappone: a Osaka firmata l’intesa educativa tra gli istituti di Jesi e Loreto e i partner orientali

Si legge su corriereadriatico.it: ANCONA Expo 2025 Osaka si conferma una vetrina strategica per la Regione Marche, che ieri ha celebrato non solo l’eccellenza produttiva ma anche l’internazionalizzazione del ...

Marche, regione protagonista con oltre 50 eventi questa settimana ad Expo 2025

Lo riporta msn.com: Si è inaugurata la Settimana delle Marche a Expo 2025 Osaka. L’evento, alla presenza del Commissario Generale per l’Italia ad Expo 2025 Osaka Mario Vattani, è stato aperto dal saluto del Presidente de ...

La delegazione della Regione all’Expo di Osaka costata già un milione prima ancora di partire

Lo riporta lasicilia.it: 63.440 euro per 18 video e 25 “parannanze personalizzate”: sono alcuni dei costi per una settimana fra logistica, media, artigiani in Giappone ...