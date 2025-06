ExAtr apre alla stagione estiva con la rassegna Extraterrestre in programma cinema mostre e laboratori

Preparati a un'estate di scoperta e meraviglia! Exatr apre le porte alla stagione estiva con la rassegna Extraterrestre, un viaggio tra cinema, mostre e laboratori che trasformeranno il deposito delle corriere in un caleidoscopio di creatività e innovazione. Ogni mercoledì da giugno a luglio, immergiti in un mondo di esperienze uniche, promosse da enti e artisti visionari. Non perdere l'occasione di vivere un’estate fuori dagli schemi: l’avventura sta per cominciare!

Anche quest'anno torna all'Ex Atr la rassegna estiva culturale Extraterrestre promossa da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset Studio e Tiresia Media nel grande deposito delle corriere, sempre più centro di sperimentazione artistica. Ogni mercoledì, da giugno a luglio, l'Ex Atr di viale.

