Evergreen Fest estate di concerti ed eventi gratuiti al Parco della Tesoriera | ecco gli artisti ospiti

Un'estate da vivere! Tornano i colori e le note di Evergreen Fest, il festival che dal 5 giugno al 20 luglio anima il Parco della Tesoriera con concerti ed eventi gratuiti. Giunto alla sua decima edizione, quest'anno presenta un calendario ricco di artisti straordinari e momenti indimenticabili. Preparati a immergerti in un’atmosfera festosa, dove la musica e la convivialità si intrecciano per regalarti esperienze uniche!

