Eventi concerti e serate a giugno 2025 | l’elenco

Giugno 2025 si avvicina a grandi passi, promettendo un'esplosione di eventi musicali imperdibili! Con l'arrivo dell'estate, i palchi italiani si trasformeranno in vere e proprie feste, ospitando artisti iconici e nuove promesse. Dai concerti nei grandi stadi ai festival immersi nella natura, questo mese sarà un'ode alla musica dal vivo. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che farà vibrare il tuo cuore e la tua anima!

Giugno 2025 si preannuncia come un mese ricco di eventi per gli amanti della musica dal vivo. Con l’estate alle porte, i palchi di tutta Italia si preparano ad accogliere alcune delle voci più amate del panorama nazionale e internazionale. Dai tour celebrativi agli show esclusivi, passando per debutti storici negli stadi e festival all’aperto, l’agenda è ricca di concerti imperdibili. Vediamo i principali. LEGGI ANCHE: I concerti più attesi dell’estate 2025 Eventi musicali di giugno 2025 in Italia. Dua Lipa (Ansa). Marracash – Marra Stadi 2025. Il primo rapper italiano a portare un tour negli stadi: 6 giugno – Bibione, Stadio Comunale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Eventi, concerti e serate a giugno 2025: l’elenco

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Tornano i concerti al tramonto sulle terrazze del Duomo: a Milano appuntamento con le “Serate d'incanto” - Tornano le magiche serate musicali sulle Terrazze del Duomo di Milano. Dal 4 giugno all’11 settembre 2025, ogni mercoledì e giovedì sera, spettacolari concerti al tramonto accompagneranno i visitatori tra le guglie e le luci della città, offrendo un’incantevole esperienza di musica e panorama nelle suggestive cornici del cuore di Milano.

Segui queste discussioni su X

Tornano dal 4 giugno le "Serate d'incanto sulle terrazze del Duomo", una rassegna di concerti al calar del sole tra le guglie del Duomo di Milano, protagonisti delle serate i giovani musicisti del Conservatorio. http://duomomilano.it/tornano-le-serate-dincanto-su Tweet live su X

Ritorno trionfale dopo nove anni di assenza per Gigi D'Alessio allo Stadio Maradona di Napoli. Due serate da tutto esaurito, più di centomila i biglietti venduti Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Serate d'incanto sulle Terrazze del Duomo, concerti al tramonto tra le guglie

Come scrive mentelocale.it: 360 gradi di sfumature di marmo e cielo che si aprono su Milano. La speciale salita sulle Terrazze del Duomo di Milano in orario serale è ormai un must irrinunciabile dell’estate milanese: una passegg ...

Concerti giugno 2025: tutti le date da non perdere

Riporta 105.net: Scopri i concerti imperdibili di giugno 2025: date, artisti e città. Marracash, Dua Lipa, Billie Eilish, Ed Sheeran e molti altri ...

I concerti di giugno da non perdere

Segnala bolognatoday.it: Da Samuele Bersani a Billie Eilish, dai Fontaines DC a Lucio Corsi: il frizzante giugno musicale bolognese scalda l'estate con artisti internazionali e grandi nomi made in Italy ...