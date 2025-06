Evacuate oltre 20mila persone a Colonia | cosa sta succedendo nella città tedesca

A Colonia, oltre 20mila persone sono state evacuate per permettere agli artificieri di disinnescare tre bombe inesplose risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Questo evento mette in luce quanto il passato continui a influenzare la vita quotidiana, persino in una metropoli moderna. È un richiamo all’attenzione sulla necessità di una gestione consapevole del patrimonio storico, ma anche sulla vulnerabilità delle città. La sicurezza è sempre al primo posto!

Nella città tedesca di Colonia, le autorità hanno evacuato oltre 20mila residenti per permettere agli artificieri di disinnescare tre bombe rimaste inesplose: gli ordigni sono stati trovati lunedì durante alcuni lavori edilizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

