Euro poco mosso scambiato a 11364 dollari

L’euro si mantiene stabile sui mercati, scambiato a 1,1364 dollari. Questo andamento riflette una fase di incertezza economica globale, in cui gli investitori cercano rifugio in asset più sicuri. Interessante notare come la valuta europea si muova con cautela, mentre le politiche monetarie delle banche centrali intensificano il dibattito su inflazione e crescita. Riuscirà l’euro a trovare slancio nei prossimi mesi?

Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1364 dollari con una flessione dello 0,07% e a 163,8700 yen con un avanzamento dello 0,08%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,1364 dollari

Leggi anche questi approfondimenti

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il bonus cultura, in aumento a 1000 euro, si avvicina alla scadenza per le domande. Questo sostegno economico rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani, incentivandoli ad investire in esperienze culturali e formative.

Segui queste discussioni su X

Simone Inzaghi lascia l'Inter e va in Arabia Saudita. Può avere anche un risvolto che riguarda la Lazio visto che l'Al-Hilal è interessata a Marusic già da alcuni mesi e qualora Sarri non volesse trattenere il montenegrino potrebbe andare proprio da Inzaghi per Tweet live su X

Stefano Sergio (Immobiliare Solferino): «Trenta anni fa una casa a Brera costava 300 milioni di lire, ora un milione 600mila euro. In televisione tanti agenti poco seri» Tweet live su X

In Europa, circa 112 milioni di cittadini, ovvero uno su quattro, risiede in ambienti poco salubri. Tuttavia, investire nella riqualificazione degli edifici obsoleti potrebbe generare vantaggi economici per la comunità stimati in 190 miliardi di euro... Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Euro poco mosso, scambiato a 1,1364 dollari

Scrive notizie.tiscali.it: (ANSA) - ROMA, 04 GIU - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1364 dollari con una ...

Euro poco mosso, scambiato a 1,0845 dollari

Secondo ansa.it: Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0845 dollari con un calo dello 0,07% e a 160,4300 yen con una flessione dello 0,22%.

Euro poco mosso, scambiato a 1,1306 dollari

Riporta quotidiano.net: Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,1306 dollari con una crescita dello 0,14% e a 164,2900 yen con un avanzamento dello 0,07%.