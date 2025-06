EU Green Week Paparella | importante condivisione esperienze

In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro della nostra agenda, la partecipazione alla EU Green Week di Roma segna un passo fondamentale verso un futuro più verde. Con esperti e rappresentanti europei riuniti per discutere di urban mining e economia circolare, si apre un dialogo vitale su come le città possano trasformarsi in hub di recupero e innovazione. Scopriamo insieme come valorizzare queste risorse preziose!

Roma, 4 giu. - "Abbiamo partecipato a un confronto al fianco della Federazione Europea dei Geologi e dei rappresentanti del Parlamento Europeo, affrontando temi cruciali come l'urban mining, l'economia circolare e la gestione delle risorse. Le nostre città rappresentano veri e propri serbatoi di materie prime: risorse preziose che possono essere recuperate, riutilizzate e rimesse in circolo sul mercato. Per rendere tutto questo possibile servono competenze specifiche, tecnologie adeguate, piattaforme operative, esperienze consolidate e, soprattutto, un sistema regolatorio solido ed efficace. L'obiettivo è duplice: ridurre l'impatto ambientale e promuovere una sostenibilità che sia ambientale, ma anche economica e sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - EU Green Week, Paparella: importante condivisione esperienze

