Etna Marathon Mountain Bike 2025 | il programma per tutte le età e i livelli

Preparati a pedalare nel cuore della natura! L’Etna Marathon Mountain Bike 2025 sta per tornare, un evento che abbraccia ciclisti di tutte le età e livelli. Immerso tra pinete secolari e panorami mozzafiato, è l’occasione perfetta per sfidare te stesso e vivere un’avventura indimenticabile. Le iscrizioni sono ancora aperte: non perdere l’opportunità di essere parte di questo festival del ciclismo, dove ogni pedalata racconta una storia unica!

