Etna l' eruzione del 2 giugno era stata prevista ore prima | come funziona il sistema Etnas

L'eruzione dell'Etna del 2 giugno ha sorpreso molti, ma non gli esperti. Grazie al sistema di allerta precoce, l'attività vulcanica era stata prevista alcune ore prima, un'innovazione cruciale per tutelare il turismo in piena stagione. Questo evento sottolinea l'importanza della tecnologia nel monitoraggio dei vulcani, un trend sempre più rilevante in un mondo che cerca di convivere con i fenomeni naturali. Curiosi di scoprire come funziona questo sistema?

Dopo l' eruzione etnea iniziata nella notte tra 1 e 2 giugno, dal cratere di Sud-Est, e durata diverse ore della mattinata, molti si sono chiesti se e quali fossero le possibili misure di allerta da utilizzare, anche alla luce dell'intenso turismo stagionale in corso. L'eruzione era in effetti stata preannunciata dal sistema di allerta precoce. Le eruzioni dell'Etna, infatti danno segnali.

Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

The first paroxysm of #Etna in the last 18 months from #space. The #Copernicus #Sentinel5p map on June 2 shows the SO2 plume related to the eruption at Southeast Crater. L'eruzione dell'Etna del 2 giugno vista da satellite. #Airquality #EtnaEruption #tropo Tweet live su X

Domenica una potente eruzione si è verificata sull'Etna, il vulcano più attivo e più alto d'Europa, ma l'aeroporto di Catania è rimasto operativo nonostante l'iniziale allerta #NoComment https://l.euronews.com/0Ec Tweet live su X

La missione @CopernicusEU Sentinel-2 ha catturato un'immagine spettacolare dell'Etna in eruzione il 2 giugno 2025, quando l'attività esplosiva ha causato un'enorme colonna di cenere, gas e roccia dal vulcano attivo più grande d'Europa. @ESA_EO Tweet live su X

