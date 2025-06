Etna fontane di lava e crolli Una eruzione ' annunciata'

L'eruzione dell'Etna, con le sue spettacolari fontane di lava e i crolli, è l'ennesima dimostrazione della potenza della natura. In un periodo di turismo estivo, la sicurezza diventa una priorità: il sistema di allerta precoce si rivela fondamentale per tutelare i visitatori. Questo fenomeno non solo affascina, ma solleva interrogativi sulla gestione del rischio in zone ad alta attrattività turistica. Come affrontiamo la bellezza e il pericolo di eventi naturali così straordinari?

AGI - Dopo l' eruzione etnea iniziata nella notte tra 1 e 2 giugno, dal cratere di Sud-Est, e durata diverse ore della mattinata, molti si sono chiesti se e quali fossero le possibili misure di allerta da utilizzare, anche alla luce dell'intenso turismo stagionale in corso. L'eruzione era in effetti stata preannunciata dal sistema di allerta precoce. Le eruzioni dell'Etna, infatti, danno segnali premonitori di eruzioni imminenti – a volte estremamente sottili, quasi impercettibili. Ma gli strumenti di monitoraggio dell' Osservatorio etneo dell'Ingv "catturano anche i più piccoli, deboli segnali, che vengono analizzati in tempo reale dal sistema Etnas ", spiega il vulcanologo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Boris Behncke, "per poter dare avviso di episodi parossistici". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Etna, fontane di lava e crolli. Una eruzione 'annunciata'

Etna, crolla una parte del cratere di Sud-Est: nube eruttiva altissima e fontane di lava - L’Etna torna a mostrarsi in tutta la sua potenza: il crollo del cratere di Sud-Est ha dato vita a spettacolari fontane di lava e a una nube eruttiva che oscura Catania.

Etna, spettacolare eruzione e crollo del cratere Sud-Est: nube alta chilometri, ma nessun rischio per la popolazione. Fontane di lava e flusso piroclastico visibili da Catania. Turisti in fuga dalle pendici del vulcano. https://lamilano.it/catania/etna-spettacolare-eru Tweet live su X

#Etna Crolli, fontane di lava e cenere e una nube di fumo alta almeno alcuni chilometri. Secondo l'#INGV - osservatorio etneo è stata provocata dal collasso di una parte del cratere di sud est. Innalzato a rosso il livello di allerta per i voli. Tweet live su X

