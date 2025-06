Etna fontane di lava e crolli Una eruzione ' annunciata'

L'Etna, il gigante che sorge in Sicilia, ha nuovamente dato spettacolo con una spettacolare eruzione di lava e crolli, annunciata in anticipo dal sistema di allerta precoce. Mentre il vulcano si manifesta con forza, la domanda che rimbalza tra cittadini e turisti è: quali sono le misure da adottare in un contesto di crescente afflusso? La risposta è cruciale per garantire sicurezza e tranquillità a tutti.

AGI - Dopo l' eruzione etnea iniziata nella notte tra 1 e 2 giugno, dal cratere di Sud-Est, e durata diverse ore della mattinata, molti si sono chiesti se e quali fossero le possibili misure di allerta da utilizzare, anche alla luce dell'intenso turismo stagionale in corso. L'eruzione era in effetti stata preannunciata dal sistema di allerta precoce. Le eruzioni dell'Etna, infatti, danno segnali premonitori di eruzioni imminenti – a volte estremamente sottili, quasi impercettibili. Ma gli strumenti di monitoraggio dell' Osservatorio etneo dell'Ingv "catturano anche i più piccoli, deboli segnali, che vengono analizzati in tempo reale dal sistema Etnas ", spiega il vulcanologo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Boris Behncke, "per poter dare avviso di episodi parossistici". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Etna, fontane di lava e crolli. Una eruzione 'annunciata'

Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

