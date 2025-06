Eterno sottovalutato ma vince più di Embiid | ecco perché Siakam può stupire nelle Finals

In un'NBA dove le star brillano come stelle nel cielo, Pascal Siakam si staglia come l'outsider che può riscrivere le regole delle Finals. Con il suo stile di gioco imprevedibile e una determinazione fuori dal comune, il 31enne degli Indiana Pacers potrebbe sopraffare anche i nomi più altisonanti. In un’era dominata dai supereroi del parquet, il vero colpo di scena potrebbe arrivare proprio da chi è sempre stato considerato "l'eterno sottovalutato". Non perdere l'occasione di

La 31enne ala degli Indiana Pacers sembra l’Intruso della Settimana Enigmistica quando si passano in rassegna le stelle Nba dei playoff 2025, eppure potrebbe essere quello che ha l’ultima parola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eterno sottovalutato, ma vince più di Embiid: ecco perché Siakam può stupire nelle Finals

