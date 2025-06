Estorsioni e minacce sulla spiaggia libera | tre arresti a Castellammare di Stabia

Tensione alle stelle a Castellammare di Stabia: la Polizia ha fermato tre individui legati al clan D’Alessandro, colpevoli di estorsioni e minacce su una delle spiagge libere più frequentate. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma un segnale allarmante di come la criminalità organizzata continui a minacciare anche i luoghi di relax. È tempo di ripensare il nostro rapporto con la sicurezza e la legalità nei luoghi di svago.

CASTELLAMMARE DI STABIA, 4 GIUGNO 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato tre persone a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. I reati contestati sono aggravati dal metodo mafioso e riconducibili, secondo gli inquirenti, al clan D'Alessandro. In manette sono finiti Francesco Paolo Savarese, già detenuto, la moglie Mirian Teresa D'Alessandro, figlia del boss Luigi D'Alessandro detenuto al 41 bis, e Giovanni Cacace, anche lui già ristretto in carcere per altri reati. A Savarese è contestato di aver impartito ordini dal carcere, tramite telefono cellulare, per organizzare estorsioni ai danni di gestori di piazze di spaccio locali.