Estate senza treni stop in arrivo | torna il servizio sostitutivo in bus

Un'estate senza treni? Sì, ma non senza soluzioni! Con il ritorno del servizio sostitutivo in bus tra Pistoia e Montecatini, gli spostamenti continueranno a essere possibili, anche se con qualche modifica. Questo intervento non solo migliorerà la regolarità della circolazione, ma si inserisce in un trend più ampio di rinnovamento infrastrutturale. La mobilità evolve, e il nostro viaggio verso un futuro migliore inizia proprio ora!

Montecatini, 4 giugno 2025 – Ancora un'estate senza treni, in attesa del completamento definitivo dei lavori lungo la linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini. L'intervento lungo la tratta, che sarà completato entro la prima metà di settembre, garantirà una migliore regolarità della circolazione, con un ampliamento del servizio offerto. Per consentire l'operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini sarà sospesa da domenica 8 giugno a domenica 7 settembre. In questi mesi, saranno svolte le attività per la messa in servizio della nuova galleria di Serravalle e dei piazzali di emergenza realizzati agli imbocchi, con i relativi sistemi di sicurezza, oltre che della galleria di esodo intermedia.

