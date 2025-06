Estate per tutti | al via il Piano Estate Famiglia di Arezzo

L'estate 2025 si prepara a essere un momento di gioia e inclusione per le famiglie aretine grazie al Piano Estate Famiglia (PEF-Arezzo). Con quasi un milione e mezzo di euro investiti, il comune dimostra che l'accesso a esperienze estive di qualità è un diritto per tutti. Questo trend di attenzione verso le famiglie rappresenta un passo fondamentale verso una società più equa: un’estate senza incertezze è solo l'inizio!

Con il lancio ufficiale del PEF-Arezzo – Piano Estate Famiglia, l’estate 2025 si apre all’insegna della continuità e dell’inclusione. Un impegno forte, quello dell’amministrazione comunale, che in cinque anni ha investito quasi un milione e mezzo di euro per offrire ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie un’estate senza incertezze. A fianco dei servizi educativi che resteranno aperti anche nel mese di luglio – per un totale di 300 posti – e del progetto TempoBello (buoni da 150 euro a figlio per accedere ad attività estive, con 1333 voucher già erogati), la giunta comunale ha dato il via a nuove collaborazioni e rinnovato importanti iniziative per rafforzare la rete territoriale di attività ludico-educative. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Estate per tutti: al via il Piano Estate Famiglia di Arezzo

