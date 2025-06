Estate in centro Bagnacavallo si accende di martedì | un caldo 2025 ricco di appuntamenti

L’estate nel cuore di Bagnacavallo si accende con entusiasmo e tantissimi eventi! Il 2025 si preannuncia caldo e ricco di appuntamenti, a partire da giugno con “Di martedì”: tre serate imperdibili di musica, arte e convivialità. Un’occasione unica per vivere il centro cittadino in compagnia, riscoprendo le sue bellezze e creando memorie indimenticabili. Preparati a scoprire cosa bolle in pentola: il divertimento sta per cominciare!

Il mese di giugno a Bagnacavallo porta serate da vivere assieme grazie all’iniziativa “Di martedì”, promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” in collaborazione con il Comune, le associazioni di categoria e quelle di volontariato. Si partirà martedì 10 giugno: per tre martedì. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Estate in centro, Bagnacavallo si accende di martedì: un caldo 2025 ricco di appuntamenti

