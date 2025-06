Estate alle porte ma chiude poliambulatorio di Otranto | servizi spostati a Maglie

L'estate si avvicina, ma Otranto deve affrontare un'importante sfida: la chiusura del poliambulatorio. I servizi essenziali, come i prelievi, saranno trasferiti a Maglie. Questo spostamento non solo genera disagi per i residenti, ma riflette una tendenza più ampia nel settore sanitario: la lotta contro l'inefficienza e la ricerca di soluzioni ottimali. Un elemento da tenere d'occhio, soprattutto con l'aumento delle richieste estive. Come reagiranno

OTRANTO – Chiude il poliambulatorio di Otranto e nei prossimi giorni tutti i servizi, compresi i prelievi, dovranno essere spostati a Maglie: è quanto filtra in queste ore dalle comunicazioni interne all’azienda sanitaria dirette agli operatori. Alla base di questo spostamento, che dovrebbe. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Estate alle porte ma chiude poliambulatorio di Otranto: servizi spostati a Maglie

Altri articoli sullo stesso argomento

Salerno, topi ovunque e disagi crescenti: “Subito un piano di derattizzazione, l’estate è alle porte” - Salerno è sempre più invasa dai topi, con segnalazioni crescenti da cittadini e commercianti di ogni zona.

Segui queste discussioni su X

Con l'estate ormai alle porte, spiagge e scogliere tornano a riempirsi di ombrelloni e bagnanti! Chi sa dirci dove e quando è stata scattata questa fotografia? Tweet live su X

BAGNO A RIPOLI - Street food, musica e solidarietà : “Antella in Festa” apre le porte all’estate. Quattro giorni di iniziative da giovedì 5 a domenica 8 giugno: piazza Peruzzi sarà il cuore della manifestazione organizzata dal CCN Vivere all'Antella. Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Estate alle porte ma chiude poliambulatorio di Otranto: servizi spostati a Maglie

lecceprima.it scrive: Dal 9 giugno la struttura non sarà più in funzione per permettere la cantierizzazione della casa di comunità: ma le tempistiche e le scarse informazioni nel pieno della stagione turistica creano disag ...

Estate alle porte ma non bussano gli stagionali

Da msn.com: La bella stagione è alle porte, il turismo balneare fanese scalda i motori, ma sulla linea di partenza mancano ancora tanti lavoratori stagionali. Stabilimenti balneari, alberghi, ristoranti e ...