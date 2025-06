Esercito russo verso un milione di vittime nella guerra contro l' Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina sta portando a un bilancio drammatico, con l'esercito russo che potrebbe superare il milione di vittime tra morti e feriti quest'estate. Un rapporto del prestigioso Center for Strategic and International Studies di Washington evidenzia la gravità della crisi umanitaria, sottolineando come ogni giorno si perda un numero inquietante di vite. Il costo umano di questo conflitto è ormai insostenibile...

L'esercito russo probabilmente supererà il milione di vittime, tra morti e feriti, nella sua guerra contro l'Ucraina quest'estate. Lo ha stabilito un rapporto pubblicato oggi del Center for Strategic and International Studies, uno dei più importanti think tank al mondo che ha sede a Washington, precisando che i militari morti si aggirano già attorno ai 250.000. Si tratta di un numero di morti cinque volte superiore a quello di tutte le guerre sovietiche e russe a partire dalla seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esercito russo verso un milione di vittime nella guerra contro l'Ucraina

