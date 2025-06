Escursione si trasforma in disavventura | donna soccorsa sul sentiero di Sort a Rovenna

Quella che doveva essere una semplice escursione si è trasformata in un'odissea a causa di una distorsione alla caviglia. Questa mattina a Cernobbio, in località Rovenna, una donna di 51 anni è stata soccorsa sul sentiero di Sort, suscitando momenti di apprensione tra i presenti. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, la vicenda si è conclusa positivamente, dimostrando ancora una volta l'importanza della prudenza e della preparazione in natura.

Momenti di apprensione questa mattina a Cernobbio, in località Rovenna, dove una donna di 51 anni è rimasta bloccata sul sentiero di Sort a causa di una distorsione alla caviglia. L’escursionista, che faceva parte di un piccolo gruppo di donne in cammino, non è riuscita a proseguire e ha reso. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Escursione si trasforma in disavventura: donna soccorsa sul sentiero di Sort a Rovenna

Leggi anche questi approfondimenti

Escursione si trasforma in disavventura: donna soccorsa sul sentiero di Sort a Rovenna - Un'escursione che sembrava una tranquilla avventura si è trasformata in un'emergenza a Cernobbio. Questa mattina, una donna di 51 anni è rimasta bloccata sul sentiero di Sort a Rovenna a causa di una distorsione alla caviglia, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.

Segui queste discussioni su X

Dove la montagna si trasforma in un paradiso #articolodellasettimana Tweet live su X