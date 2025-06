Errani Vavassori-Zhang Arevalo oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Mercoledì 4 giugno, occhi puntati sulle semifinali di doppio misto al Roland Garros 2025, dove la coppia italiana Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno i forti avversari Zhang Shuai e Marcelo Arevalo. Un'opportunità unica per gli azzurri di scrivere la storia del tennis italiano! Con l’attenzione crescente per il doppio misto, sarà emozionante scoprire se gli Errani e Vavassori riescano a superare questo importante ostacolo. Non perdete

Nella giornata di mercoledì 4 giugno, per le semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis, torneranno in campo gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, che affronteranno la cinese Zhang Shuai ed il salvadoregno Marcelo Arevalo, coppia numero 2 del seeding. La coppia italiana, invece, è accreditata della terza testa di serie: l'incontro di doppio misto sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Simonne Mathieu, e si giocherà dopo il doppio femminile BeguWickmayer-EikeriHozumi ed il doppio maschile DodigLuz-GranollersZeballos.

Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie - Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

#RG25 Mambo Italiano al Roland Garros Jannik Sinner + Lorenzo Musetti nei quarti in singolare M Sara Errani e Jasmine Paolini nei quarti in doppio F Sara Errani e Andrea Vavassori in semifinale in doppio MX (Più qualche altra cosa che potrebbe succeder Tweet live su X

Italiani oggi al #RolandGarros... - Doppio femminile: #Paolini #Errani ok. - Doppio Maschile: #Bolelli #Vavassori ko. - Doppio misto Vavassori Errani avanti a tavolino. ... e stasera tocca all'italo-alienizzato Jannik #Sinner. Tweet live su X

Nella giornata dei doppi due buone e una cattiva notizia: Sara #Errani e Jasmine #Paolini vincono e vanno ai quarti. Eliminati invece Simone #Bolelli e Andrea #Vavassori. Infine passa senza giocare il duo misto Errani-Vavassori, che va dritto in semifinale. # Tweet live su X

