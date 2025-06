Errani-Vavassori in finale nel doppio misto del Roland Garros

Sara Errani e Andrea Vavassori scrivono un’altra pagina di storia, volando in finale al Roland Garros nel doppio misto. Con grinta e maestria, hanno eliminato Zhang e Arevalo in appena un’ora, dimostrando che l’Italia è sempre più protagonista sui campi più prestigiosi del mondo. Riusciranno a conquistare il titolo? La posta in palio è alta: il sogno continua, e la speranza azzurra si fa più forte!

AGI - Sara Errani e Andrea Vavassori volano in finale nel torneo di doppio misto del Roland Garros. Il duo azzurro elimina in due set Shuai Zhang e Marcelo Arevalo: 6-2 6-3, in un'ora e un minuto, il punteggio in favore delle teste di serie numero 3, che attendono in finale la coppia vincente della sfida tra KrawczykSkupski e TownsendKing. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Errani-Vavassori in finale nel doppio misto del Roland Garros

Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie - Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

